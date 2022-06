Ivana Icardi cumple 27 años y admite que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Después de confesar su decepción con varios famosos y destapar su verdadera cara, la exconcursante de ‘Supervivientes’ no le cierra la puerta al amor a pesar de su último desengaño con Hugo Sierra. La influencer da carpetazo a cualquier tipo de reconciliación con el padre de su hija y admite que no se cierra a tener un nuevo amor. Pero no contenta con ello, ha dado todos los detalles de cómo le gustaría que fuese la persona que ocupase de nuevo a su corazón. ¿Tiene Ivana Icardi una nueva ilusión?