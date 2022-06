Ivana Icardi destapa la verdadera cara de Gianmarco Onestini y confiesa con qué famoso tendría una cita: “Tiene un don para atraparte”

La vida amorosa de la influencer no ha sido muy buena últimamente tras su ruptura con Hugo Sierra. Sin embargo, Ivana no le cierra las puertas al amor, incluso habla sobre las segundas oportunidades a sus ex. Además, la argentina ha confesado con qué famoso tendría una cita, asegurando que es "lo que ahora necesita" tras su ruptura con Hugo Sierra. ¡Quién sabe si Ivana Icardi podrá encontrar el amor gracias a este Tinder improvisado!