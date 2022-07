Ivana Icardi nos abre las puertas del espectacular armario de su hija Giorgia: "Me dan ganas de comprarle todo"

Ivana Icardi no puede ocultar su ilusión al hablar sobre su pequeña Giorgia. Después de emocionarse al recordar los momentos más complicados de su adolescencia en Gran Canaria, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ nos trae uno de los videos más tiernos de su canal: un repaso por el espectacular armario de su pequeña Giorgia. Ropita de verano, invierno, zapatos, sus vestidos favoritos… A la bebé de Ivana, no le falta detalle en sus conjuntos. La influencer admite que la ropa de bebé es su debilidad y no puede evitar emocionarse al pensar en lo rápido que está creciendo su hija.