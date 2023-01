Ivana Icardi, desesperada por el comportamiento de su hija Giorgia: "Necesito ayuda, no puedo más"

Ivana Icardi ha llegado a su límite. Después de recordar el intento de abuso que sufrió y reivindicar el 'no es no', la exconcursante de 'Supervivientes' viene más agotada que nunca y confiesa que está desesperada por el comportamiento de su hija Giorgia. Y es que, en la maternidad, no todo es un jardín de rosas como parece en las redes e Ivana lo ha demostrado contando sus duras experiencias de estos meses. La argentina no puede más y pide ayuda para gestionar su situación límite.