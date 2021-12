Iván comenzó a trabajar desde muy joven, aunque siempre sabía que eso no era a lo que quería dedicarse toda su vida. De hecho, cuenta que en más de una ocasión se llevó una gran bronca por parte de su jefe, las fiestas y el trabajo no eran compatibles con él, aunque el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha desvelado cómo se las apañaba para hacer que estaba trabajando cuando en realidad estaba durmiendo, hasta que un día le pillaron. A pesar de todo, Iván tiene ya 12 locales propios. Por otro lado, el influencer ha explicado que no siempre ha tenido ese cuerpo atlético, y ha mostrado imágenes en exclusiva del gran cambio físico que ha experimentado a lo largo de los años, aquí podéis ver cómo ha pasado de ser un “palillo” a no caber por la puerta: