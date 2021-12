Jesús Vázquez sigue empeñado en desmentir los mitos que giran en torno a la diabetes y no parará hasta conseguirlo. Después de entrevistar a Sónsoles Ónega y que la periodista le revelase el susto que se pegó al principio de la enfermedad de su hijo, el presentador de televisión está dispuesto a conocer todo sobre la vida de los diabéticos. En esta ocasión, ha entrevistado a Adrián Díaz, enfermero pediátrico y más conocido como 'Don Sacarino' en las redes sociales. Adrián debutó en la diabetes en plena adolescencia y ha querido compartir, desde su experiencia, los peligros que puede haber si no se tiene especial cuidado con el alcohol, por eso ha revelado el episodio tan grave que vivió y ha dado una serie de consejos para que a las personas diabéticas no les ocurra lo mismo que a él. ¡Ya puedes enterarte de todo lo que ha dicho dando play al vídeo!