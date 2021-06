Después de la charla junto a Toñi Moreno en la que desveló los motivos por los que decidió no darle el pecho a su hija, Jesús Vázquez se sienta junto a Raquel López, una entrenador personal conocida en redes como Mamifit, para explicar cómo se recupera el cuerpo de una mujer tras el embarazo y el parto. Además, ha confesado cómo muchas mujeres tienen dificultades para sobrellevar el posparto debido a la falta de ayudas y profesionales a los que puedan acceder. Por otro lado, cuenta cómo la sociedad influye en el atraso en la edad para ser madre. No te pierdas ningún detalle en 'El método Vázquez by Fitbit'. ¡Dale al play!