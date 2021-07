Toca sincerarse por completo. Durante su charla con Jesús Vázquez, Nagore Robles no solo nos ha contado sus trucos de deporte y alimentación para sentirse bien. Con la naturalidad que la caracteriza, la presentadora de 'Sobreviviré: After Show' no ha tenido reparos a la hora de desvelar todas las operaciones estéticas y retoques a los que se ha sometido a lo largo de su vida. Sin pelos en la lengua, la vasca ha confesado todos ellos y ha recordado la mala experiencia que sufrió al realizarse una rinoplastia para corregir su nariz. Además, Jesús también se ha animado y no ha dudado en revelar delante de su amiga el novedoso retoque estético al que se ha sometido y que le ha cambiado por completo el aspecto de su rostro. ¡Descubre todos sus secretos en este nuevo capítulo de 'El método Vázquez by Fitbit'!