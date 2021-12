La cantante, le ha revelado a Jesús Vázquez que ha probado de todo, por eso ya no cree en las dietas milagro, sino en las personas. La exconcursante de ‘Operación Triunfo’ lleva años sin comer carne ni pescado, pero no descarta que, si esto no le hace bien a su cuerpo, volver a incluir estos alimentos en su alimentación. Por otro lado, ha explicado su experiencia cómo vegana y el susto que se llevó en su intento de serlo por falta de información. ¡Descubre todo lo que ha contado Rosa en el nuevo capítulo de ‘El método Vázquez’ by Fitbit!