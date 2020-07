Adara se enfrenta a su peso y confiesa sus miedos: "Estoy destrozada, me va a costar volver a confiar" (1/2)

La vida de Adara ha dado muchas vueltas en los últimos años. Algunas de esas vueltas fueron un cambio para toda la vida, como la maternidad, otras forman parte de la evolución que todos experimentamos llegados a una determinada edad. Sin embargo, los imprevistos y los giros demasiado rápidos muchas veces nos afectan más de lo que esperamos, no solo a nivel mental, también físico.



Antes de descubrir cuál es su peso justo en este momento, Adara hace un repaso por un año complicado para ella. Y es que comenzó el año separándose de Hugo, algo que, según cuenta, todavía le duele. No puede evitar emocionarse al recordar todas las cosas que le han pasado en tan poco tiempo, y reconoce que le importa demasiado lo que la gente piensa sobre ella, lo que le pone muy difícil hacer o compartir ciertas cosas. Como, por ejemplo, su peso, un tema por el que siempre ha sido criticada. ¡Dale al play y no te pierdas el nuevo episodio de 'El peso justo'!