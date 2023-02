La vida de Javi Redondo cambia de un día para otro y no paran de surgir rumores acerca de una posible reconciliación entre él y la que fuera su pareja en ‘La isla de las tentaciones’ . Después de haber explicado en qué punto está su relación , el influencer confiesa sus recaídas con Claudia Martínez y aclara si han vuelto . En el amor nunca se sabe y las cosas pueden variar en cualquier momento, ¿se habrán dado otra oportunidad?

El influencer no puede aguantar más y revela si vuelve a ser la pareja de Claudia Martínez. ¡Todo el mundo quiere que resuelva esa duda! Hasta el propio Javi necesita largarlo todo y confesar de una vez si están juntos de nuevo o no. Asimismo, no quiere desaprovechar la oportunidad para gritar a los cuatro vientos que piensa luchar por ella hasta la muerte.