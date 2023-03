La que fuera finalista de ‘Pesadilla en el Paraíso’ no ha dudado en compartir el motivo de su pelea con Albert Barranco. En exclusiva en su canal de mtmad, la canaria ha anunciado el difícil momento que vive y comunica la drástica decisión que ha tomado en su primera crisis de pareja con Barranco. ¿Dónde va a ir ahora? ¿Esta bronca ha supuesto el fin definitivo de su relación ? ¡Descubre los detalles!

Por la cabeza de la influencer pasan un montón de sentimientos, cabreo, soledad, agobio y es que la canaria no tiene con quién desahogarse. Por este mismo motivo, utiliza su canal ‘En estado puro’ para sacar toda su frustración y explicar públicamente el motivo de su discusión con Albert Barranco. Dos no discuten si uno no quiere y en esta ocasión Tania se ha abierto en canal para contar todos los detalles de su crisis de pareja con el exconcursante de 'Supervivientes'