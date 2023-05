Estas últimas semanas Tania Déniz se ha visto involucrada en muchas polémicas y no ha dudado en pronunciarse sobre todas ellas. Después de cargar duramente contra Samu, Mario y Claudia , la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido aclarar cuál es su relación con Fermín Aldeguer, en exclusiva . Además, el motorista se desahoga con la canaria en su canal de mtmad y ella arremete contra Abril Cols , tras las acusaciones de la tiktoker hacia el deportista.

La relación entre Fermín y Abril fue bastante privada, pero ahora que se conoce su separación y después de que la tiktoker diese a entender que habían roto por una infidelidad, Tania Déniz defiende al motorista de esa grave acusación. Tras explicar todo lo que ella sabe sobre la sonada ruptura, la exconcursante de 'Pesadilla en el Paraíso' se posiciona en contra de Abril Cols y no duda en dar su punto de vista sobre la influencer. Asimismo, Tania resuelve todas las dudas sobre su posible relación con Fermín y cuenta toda la verdad. ¿Hubo realmente una infidelidad? ¿Han tenido más que una amistad Tania y el motorista?

A raíz de que saliesen unos vídeos en los que Marina López aseguraba haberse liado con su novio, Albert Barranco, la influencer no para de darle vueltas al tema. Tania fue directa a preguntar a su novio y tras conocer su versión, la canaria tiene aún ciertas dudas sobre la verdadera relación entre Albert y la exnovia de Alex Sánchez. Unas dudas que no hicieron más que aumentar al descubrir un vídeo en el que, para su sorpresa, se ve el momento exacto en el que Barranco y Marina se conocieron. Ahora, la canaria desvela su opinión sobre esta posible relación amorosa y descubre qué piensa su amiga Laura Casabela al respecto. ¿Hubo o no hubo lío entre ellos? ¿Confía Tania en las palabras del extronista de 'MyHyV'?