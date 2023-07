Los influencers no han dudado en responder con toda sinceridad a cuestiones de su vida más privada. Además, ninguno de ellos titubea a la hora de señalar a sus amigos cuando creen que es el más probable que sea infiel, se case por dinero, haga un trío o vuelva con su ex. Las risas, los secretos y las mejores anécdotas no han faltado durante este reencuentro entre Tania, Samu, Ana y Cristian.