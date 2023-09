Tania Déniz y Samuel Chávez cometen una locura juntos y saltan 5.000 metros al vacío: "He acabado llorando de la emoción"

Desde Sevilla, Tania y Samu se aventuran en el paracaidismo, un deporte extremo con el que han contado con un famoso monitor, el que fuera el defensor de Alejandro Nieto en ‘Supervivientes’. La canaria, muy convencida de lanzarse al vacío, afronta este reto con mucha valentía, al contrario que su novio, el cual no está muy por la labor de tirarse en paracaídas. Cuando la exparticipante de 'Pesadilla en el paraíso' hizo 'puenting', el influencer no fue capaz de acompañarle en esa tarea por su miedo y a día de hoy se arrepiente de ello, pero en esta ocasión no piensa perderse este momento.