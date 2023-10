Tania Déniz necesita saber la opinión de sus amigas sobre un tema muy serio. Después de abrirnos las puertas de su nuevo negocio , la exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ confiesa que le ha sido infiel a Samuel Chávez. La influencer pide consejo a Ana Nicolás y Marina López, y sus íntimas amigas le dicen qué es lo que debería hacer ante su sorprendente confesión. La canaria se encuentra en un mar de dudas y no sabe si contarle a su novio que le ha puesto los cuernos. ¿Cuál ha sido su reacción al enterarse? ¿Qué harían ellas en su lugar? ¿Se lo contarían a Samu o intentarían ocultar todas las pruebas?

Tras confesarle a Marina López y Ana Nicolás que ha sido desleal a su pareja, la influencer escucha atentamente todo lo que tienen que decir sus amigas. Ambas aconsejan a Tania qué es lo que debería hacer ante su infidelidad a Samu. Además, como buenas amigas de la canaria, aunque no tanto del influencer, arman una cuartada para que no haya fisuras, en el caso de que no quiera contárselo a su novio y se preguntan si hay pruebas de lo sucedido. ¿Cómo reaccionará Samuel Chávez al descubrir los consejos que Ana y Marina le han dado a Tania para cubrir su infidelidad?