Como el ave fénix, Tania Déniz renace de sus cenizas con las ideas claras y con ganas de responder a las acusaciones de su expareja. La influencer, que está bastante enfadada, no quiere quedarse callada y destapa las mentiras de Samuel Chávez en su canal de mtmad. Según explica Tania, su ex no es como parecía en ‘LIDLT’, y saca a la luz la verdadera cara del influencer. Asimismo, descubrimos cómo han sido los últimos días conviviendo juntos tras la ruptura, y la finalista de ‘Pesadilla en el Paraíso’ comunica su importante decisión, la cual no tiene vuelta atrás. ¿De qué se trata?