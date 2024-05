En primicia a través de su canal de mtmad, la influencer habla sin tapujos del motivo que se esconde detrás de su decisión y explica cómo era la verdadera relación con su compañera de piso. Aunque en un principio todo era de color de rosas, Tania se ha dado cuenta de que tiene ciertas necesidades que le hacen imposible vivir a gusto en esa casa. Aunque Ana Nicolás lleva viviendo apenas tres meses en su piso de solteras, lo cierto es que la convivencia entre las concursantes de 'LIDLT' no es como se esperaban y la canaria no ha dudado en contarlo todo. La influencer habla de los problemas de convivencia entre ambas y cuenta los planes que tiene para su futuro.

No es la primera vez que Ana Nicolás tiene problemas a la hora de buscar una buena compañera de piso. Las cosas no fueron bien con Bea Retamal, y con Tania Déniz parece que las cosas no están fluyendo como esperaban y les está costando encontrar su espacio. Por primera vez, la canaria explica lo que más le molesta de Ana Nicolás y todos los entresijos de su relación, además de los motivos que le han empujado a tomar esta decisión.