Carlos Rubí, el nuevo amor de Carla Barber, supuestamente estuvo presente en su segundo parto, según Abel Planelles

Por otro lado, a nuestros colaboradores no les cuadran los tiempos y han planteado varias incógnitas sobre la pronta recuperación de Carla y su rápida incorporación al trabajo, apenas unos días después de dar a luz. ¿Está ocultando algo sobre su parto? Abel Planelles, Between my clothes, Yenesi e Iban García han opinado sobre "las mentiras" de Carla Barber sobre su segundo parto.