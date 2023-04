Parece que la historia entre Javi Redondo y Claudia Martínez no tiene fin. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha entrado en directo en nuestro programa para dar la cara y contar toda la verdad sobre su relación con la catalana. El deportista, muy molesto y afectado, explica todos los detalles sobre el idilio que mantendría su ex con su amigo Oriol y, además, desvela que no había dejado de verse con ella. Según el exjugador de pádel, a Claudia y a él no les estaba siendo nada fácil cortar su vínculo del todo.