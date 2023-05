Laura Fa desvela la identidad de los dos novios famosísimos de Katerina Safarova: "Es más conocido que Neymar"

El tercer programa de ‘En todas las salsas’ llega cargadito de interesantes y jugosas noticias. Relaciones secretas que son puestas al descubierto y un montón de bombazos más que nuestros colaboradores no dudan en analizar y desgranar, poniendo como siempre su particular toque de humor a los salseos informativos que nos traen esta semana. ¡Dale al play y no te los pierdas!