Sheila González se entera en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ de que su exnovio ha hablado de su ruptura en 'Mi momento'. La que fuera participante de ‘Por siempre o jamás’ reacciona a las palabras de Alejandro Pérez y explica por qué no le cree. El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se siente muy mal tras haber vuelto a romper su relación y ha soltado alguna que otra lágrima, pero la ex de Mario González no termina de confiar en él.