A los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no se les escapa ni una y después de que los exsupervivientes hayan publicado imágenes de su vivienda en Madrid, descubrimos cuál es el lugar que han elegido para vivir con su pequeña Gala. A pesar de la gran inversión que ha supuesto su casa en Valencia, Violeta y Fabio no han escatimado en gastos y no han dudado en escoger una de las zonas más exclusivas de la capital, con un precio muy elevado de alquiler. ¡Descubre cuánto pagan al mes por su dúplex!