Pilar Llori no ha dudado en hablar sobre sus sentimientos hacia Luitingo y además confiesa si ha retomado el contacto con su ex después de su varapalo emocional con el exconcursante de ‘GH VIP’. Además, contamos con una invitada muy especial, Marina Riverss, que nos cuenta algunos detalles del look que ha elegido para presentar la alfombra de los GenZ Awards. ¡Dale al play y descúbrelo!