Laura Casabela no ha tenido pelos en la lengua para confesar su disgusto con algunas de sus amigas por no haber ido a visitar a su hija Sienna. Pese a que Ana Nicolás ya ha conocido a la pequeña, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa si realmente su distanciamiento está provocado por Cristian Llorca. La murciana desvela cuál es su verdadera opinión sobre el novio de la influencer y no se corta al dar todas sus explicaciones.