¡Salsazo! Tras su polémica ruptura parece que Tania Déniz y su ex ya están rehaciendo su vida. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' opina sin tapujos de la nueva novia de Samuel Chávez y le lanza una advertencia . La que fuera finalista de 'Pesadilla en el Paraíso' ha regresado de Bali y se ha topado con la noticia de que exnovio tiene ya el corazón ocupado de nuevo, ¿Cómo se lo habrá tomado? Además, el canario ha estado disfrutando de los Carnavales de Tenerife con Naomi Asensi , algo que deja muy sorprendida a la influencer y nos cuenta el motivo.

Después de contestar a las últimas declaraciones de Samuel Chávez, Tania Déniz no duda en comentar todo lo que piensa de la nueva ilusión de su ex. Al parecer el canario conoce a esa chica desde hace mucho tiempo, algo que la influencer desconocía totalmente. No solo eso, la exconcursante de 'LIDLT' previene a la pareja de Samu, tras saber lo que ha estado haciendo durante los Carnavales con Naomi Asensi y Pilar Llori.