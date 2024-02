Samuel Chávez regresa 'En todas las salsas' después de mucho tiempo y con varios frentes abiertos. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' responde por fin a su ex y aclara si tiene realmente una deuda económica con Tania Déniz. No solo eso, el canario, harto de que la modelo no pare de hablar de él, desvela si la influencer le mantenía durante su relación, tal y como ella ha dicho en numerosas ocasiones.