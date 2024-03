En el programa completo, Marta Peñate se sincera sobre su proceso para convertirse en madre, después de no haber conseguido quedarse embarazada en su primera fecundación in Vitro. No solo eso, la exconcursante de 'Gran Hermano' se reencuentra con Mayka Rivera y protagonizan una escena muy tensa tras años de enemistad. Por si fuese poco, Tania Déniz regresa al videopodcast con las pruebas que desmontarían el testimonio de la semana pasada de Samuel Chávez.