Tania Déniz confirma su romance con Álex Recort tras su acercamiento con Victoria Federica: "Te has delatado"

La finalista de 'Pesadilla en el Paraíso' regresa una semana más al videopodcast y habla sobre su situación sentimental. Tania Déniz, que lleva más de dos meses soltera, ha estado en Bali con el ex de la sobrina del rey emérito y no puede parar de sonreír al ver la foto de Álex Recort en la pantalla. ¡Menudo salsazo! Sin poder evitarlo, la modelo se ha delatado y todos los presentes en plató no pueden creerlo. Asimismo, la influencer habla sobre la relación que tienen ahora que han regresado de la isla de Indonesia.