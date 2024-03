La gala de los Premios Ídolo está cada vez más cerca y los invitados al videopodcast no han dudado en comentar todos los detalles. Iban Gracia que va a ser uno de los presentadores se moja y elige a sus favoritos, al igual que el resto de los presentes en plató. Por otro lado, los colaboradores no pueden creer que haya influencers que den la espalda a su profesión el día en el que se premia su trabajo. Por este motivo, desde 'En todas las salsas' juzgan a los que no irán al evento a pesar de estar nominados. Además, Anna Salseo trae una información muy trascendental sobre la categoría en la que participa Marta Pombo. ¿Qué habrá pasado? La colaboradora desvela si tiene algo que ver con la polémica entre la hermana de María Pombo y Telmo Trenado. ¡Descúbrelo!