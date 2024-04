Este no es el único secreto que tiene que contar Tania Déniz sobre la Feria de Abril, ya que, junto a Ana Nicolás, la exconcursante de 'LIDLT' lo larga todo sobre lo que no se vio. No solo eso, la murciana tiene mucho que contar sobre su vida sentimental y lo hace en exclusiva en el plató de las salsas. Asimismo, en el videopodcast tenemos los mejores salseos del mundo celebrity e influencer. ¡Dale al play y entérate de todo!