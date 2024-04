Los padres de Aitana no ven con buenos ojos su relación con Sebastián Yatra: "No les ha hecho gracia"

Tras el estreno de su última canción juntos, 'Akureyri', los colaboradores del videopodcast hablan sobre todo lo que hay detrás de este inesperado single de la expareja. Ante la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, Júlia Elias y Pedro Jota desvelan el motivo por el que los padres de Aitana no ven con buenos ojos su relación con Sebastián Yatra . Al parecer la familia de la cantante no estaría a favor de que su historia de amor resurgiese de sus cenizas y descubrimos lo que piensan de su romántica canción.

El amor no es siempre un motivo de felicidad para todos...En el caso de que el colombiano y la catalana se den una segunda oportunidad, los padres de Aitana no lo aceptarían. Los colaboradores de 'En todas las salsas' explican qué es lo que ha hecho Sebastián Yatra para que no quieran que sea de nuevo el novio de su hija y sacan a la luz lo que realmente piensan de él. Además, tras el estreno de 'Akureyri', la familia de la joven no está muy emocionados con su canción. ¡Entérate de todo!