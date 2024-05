Tras muchas idas y venidas, parece ser que la llama del amor de Zoe Bayona y Josué Bernal nunca se apaga. Los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones ' han sido pillados besándose y 'En todas las salsas' enseñamos las imágenes exclusivas de su apasionado encuentro . La expareja, que se conoció en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se ha ido de cena con amigos y no ha podido evitar dan rienda a la pasión.

Zoe Bayona y Josué Bernal han protagonizado fuertes enfrentamientos durante los últimos años, pero también grandes momentos de amor. Después de que la influencer confesará que volvió a tener relaciones íntimas con su ex, el videopodcast ha tenido acceso a unas comprometidas imágenes en las que aparecen muy acaramelados, como en los viejos tiempos. Anna Gurguí cree que este encuentro no es algo casual y Mayka Rivera le lanza un consejo a la catalana, tras haber vivido una experiencia muy similar con su ex, Alejandro Bernardos.