Los concursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ visitan esta semana el videopodcast. Desde plató, Mayka Rivera carga contra Tania Déniz , después de protagonizar un tenso cara a cara con ella en los ya famosos apartamentos de mitele PLUS. A pesar de que la murciana ya confirmo que había tenido algo con el exnovio de la influencer , en esta ocasión cuenta toda la verdad de su romance con Samuel Chávez . La exconcursante de 'La isla de las tentaciones ' está dispuesta a poner las cartas sobre la mesa y a revelar detalles que nunca antes se habían hecho públicos.

Tania Déniz y Mayka Rivera nunca se han llevado bien, tanto por el romance de la murciana con Samu, como por su relación con Albert Barranco . Ahora, tras haberse peleado en 'Los vecinos de la casa de al lado', la murciana ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre lo que pasó con el exnovio de la influencer. Además, la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' no ha dudado en dedicarle unas contundentes palabras a la canaria, con la que está muy enfadada por airear su relación con el exparticipante de 'LIDLT'.

