La influencer no se calla y no duda en cargar contra el de Benidorm y destapar todas sus infidelidades. La ruptura de una de las parejas más queridas de ‘La isla de las tentaciones’ ha provocado un gran revuelo en las redes sociales. Aunque hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto, hemos sabido que Lydia ha abandonado la casa que compartía con Manuel Villena y, además, explica qué va a hacer con su marca en común.