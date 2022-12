Carla Flila nos abre las puertas de su casa en Barcelona: un enorme vestidor, sala de edición y vistas de ensueño

¡ Carla Flila nos abre por fin las puertas de su entrañable hogar! Después de presentarnos a su madre y someterse a un trágico reto , la influencer nos trae en exclusiva el 'house tour' de su piso en Barcelona . Carla nos ha contado la historia del piso en el que creció y nos ha enseñado cada rincón. La influencer presume de su casa y no es para menos: un gran vestidor, una habitación para invitados, una sala para editar sus videos... ¡Todo lo que te puedas imaginar! Pero la tiktoker no se conforma con este pisazo y pretende hacer una gran reforma que le va a costar una fortuna .

Con cuatro habitaciones y dos baños para ella sola, la influencer puede decir alto y claro que este piso es solamente suyo. Un piso enorme que está disfrutando ella solita, ¡cuatro habitaciones y dos baños! Carla nos aclara cómo llegó a obtener el piso de sus padres , ya que ha sido muy cuestionada últimamente. Para la influencer, es una casa muy especial, ya que le transmiten tiernos recuerdos. Su madre no puede contener la emoción y confiesa el motivo que le hace romperse de esa manera.

Pero esto no es todo, la tiktoker no solo nos ha enseñado su casa, también nos ha llevado con ella a comprar el árbol de navidad. ¡Era el momento perfecto para que la navidad llegase a la casa de Carla! La influencer se pensaba que este año iba a montar el árbol sola, pero ha tenido suerte y ha sido de lo mejor acompañada, sus mejores amigos han ayudado a Carla a poner el árbol. Un momento de risas y tan navideño que no te puedes perder.