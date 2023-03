Continúa la fiebre por la ceremonia que premia a los creadores de contenido y nuestra tiktoker nos trae imágenes en exclusiva. Después de hablar emocionada de las mujeres de su vida , Carla Flila nos cuela en los Premios Ídolo y enseña todo lo que no se vio de la gala y en el fiestón de influencers . ¡Menuda bomba! Acompañamos a la protagonista de ‘Enamórate ti’ durante todo el día y lo más importante, el ‘after party’.

Como gran influencer que es, Carla Flila no podía faltar en los Premios Ídolo y no ha dudado en llevarnos con ella. La influencer no solo nos muestra cómo se arregla, también la sesión de fotos y su paso por la alfombra roja. Rodeada de muchos rostros conocidos, la creadora de contenido enseña todo el evento desde dentro.