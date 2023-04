Carla Flila lo ha dado todo durante sus pequeñas vacaciones a Huelva. Después de contar a qué se dedicaba antes de ser creadora de contenido , la tiktoker asiste al famoso viaje de influencers en Punta Umbría con sus amigas Lucía de la Puerta y Aida Redru. La catalana nos enseña en exclusiva todo lo que no se ha visto del increíble festival que ha reunido a numerosas personas muy conocidas en las redes sociales.

Amigos, música, playa y buena comida, la perfecta combinación para disfrutar a tope de un asombroso viaje al que han acudido muchísimos famosos. Carla Flila junto a su cámara consigue colarnos en la escapada de influencers y logra que no nos perdamos nada. Además, la tiktoker ha estado rodeada de sus mejores amigas, entre ellas Lucía de la Puerta y Aida Redru. ¿Con quién más habrá estado?

¡Carla Flila no se pierde ni una fiesta! La tiktoker arrasa por donde pasa y nos lo ha demostrado. La catalana no ha parado de bailar y de disfrutar durante el festival de influencers en Punta Umbría. ¡Fiesta a todas horas! Da igual el cansancio, que sea de día o de noche… ¡La marcha no para!