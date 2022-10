Si hay algo por lo que destacan nuestras estrellas es por la pasión que ponen en sus relaciones y hay que decir, que no han sido pocas precisamente... Después del último video, donde pudimos recordar los peores y mejores momentos con las mascotas de nuestros personajes , vamos a poder hacer un recorrido por sus relaciones amorosas. ¿Quién habrá sido la afortunada o afortunado que más parejas haya tenido? Desde la pareja estrella formada por Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio , hasta las múltiples relaciones de Danna Ponce en la que recordaremos a Víctor, nuestros famosos han pasado por etapas de lo más románticas.

¿Quién no se acuerda de la ilusión de Bea Retamal al conocer a Daniel García ? Podremos recordar los momentos tan ardientes como el tórrido momento entre Steisy y Pablo , una de las parejas más duraderas de mtmad. ¿Siguen manteniendo la misma pasión?

El romanticismo no es lo único que caracteriza las relaciones de nuestros FAVS. Cada pareja es más ardiente que la anterior y no se dejan achantar por nuestras cámaras. Desde posturas hasta fantasías sexuales, nuestros famosos lo cuentan todo. Por no hablar de una pareja que cuenta con su propio docureality: ¿os acordáis de 'La boda de Aurah y Jesé'? Lujos, amor y mucha fiesta en los días más importantes de su vida, en exclusiva.