Gal·la Mora aclara en qué punto se encuentra su relación con Rosario Matew tras criticar su noviazgo con Stiven

Gal·la Mora no quiere más problemas. Después de romper su silencio y aclarar los rumores que la relacionan con Gerard Piqué , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ quiere acabar con la polémica en la que se ha visto envuelta con Rosario Matew . Tras criticar su relación con Stiven, la influencer ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con la de Elche en estos momentos, haciendo autocrítica sobre el origen de su enfado.

A Rosario Matew no le gustaron nada las críticas de su excompañera de piso hacia su relación con Stiven y no dudó en responderla públicamente a través de su canal de mtmad. No te pierdas la contundente reacción de Rosario a las duras palabras que Gal·la dijo sobre su novio en este vídeo: