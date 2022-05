Gal·la puso a prueba su corazón para encontrar un nuevo amor, pero regresó a casa con sus sentimientos más claros que nunca: “si no salía con Manuel, no quería salir con nadie”. La influencer ha hablado de los candidatos que tuvo en la casa, desvelando la razón por la que no pudo dejarse llevar con ellos. Además, ahora que ha podido asimilar su decisión, Gal·la ha sido sincera y nos ha confesado todo lo que ha hablado con Manuel sobre su futuro y si está dispuesta a aceptar la proposición de vivir con él o, por el contrario, romper su relación para siempre: