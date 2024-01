Alba Casillas aterriza a mtmad con la naturalidad que le caracteriza y con muchas ganas de hablar. La participante de la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ estalla contra Julen de la Guerra y destapa toda la verdad de su enfrentamiento . La que fuera pretendienta del influencer y después tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha dudado en arremeter contra él por su comentario, tras su entrada en el reality.

Han pasado más de ocho años desde que Julen y Alba se conocieron en el plató de ‘MyHyV’, pero el ex de Violeta Mangriñán no ha podido evitar pronunciarse sobre la participación de la influencer en ‘La isla de las tentaciones’. Después de protagonizar una discusión por redes sociales, la prima de Iker Casillas da su versión y lanza unas duras palabras al exconcursante de ‘Secret Story’. ¡La influencer está muy enfadada y no tiene pelos en la lengua!