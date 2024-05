Hace escasas semanas, Alba Casillas confesó que llevaba meses inmersa en una relación seria. Después de contarlo todo sobre su novio , la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' habla de sus planes de boda con uno de sus mejores amigos. La influencer de 30 años tiene claro cómo quiere celebrar su gran día y no piensa escatimar en gastos. Para darse el 'sí, quiero', la de Ávila ha pensado en dar una fiesta por todo lo alto, que incluye una gigantesca villa , castillos hinchables y un inesperado dress code .

Para Alba Casillas, una boda no es solo firmar un papel, ya que, desde su punto de vista, es una celebración donde tus amigos no pueden faltar. La concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' cuenta todos los detalles de la organización de su casamiento, desde el lugar donde quiere celebrarlo hasta la decisión que ha tomado sobre los invitados. Además, su amigo no puede contener la emoción al pensar en ver a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' vestida de blanco. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene meditado!