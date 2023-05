María Amores se estrena en mtmad, con la colaboración de Ion Aramendi, para hablar de maternidad en su videopodcast ‘Generouser’

María Amores aterriza en mtmad con su videopodcast ‘Generouser’ en el que hablará sin filtros sobre la mujer, la maternidad y la familia. La periodista se enfrenta a un gran reto ya que, no solo compartirá detalles de su vida desconocidos hasta ahora, sino que da un paso adelante para colocarse frente a las cámaras. María ha conseguido formar un proyecto de vida junto al presentador Ion Aramendi y sus tres hijos, pero está dispuesta a demostrar que la vida perfecta no existe y que la maternidad, pese a ser muy bonita, tiene una cara oculta que no hay que esconder.