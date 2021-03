Ya sabemos que Cristian Atm no se calla nada y, esta vez, no iba a ser menos. Después de reencontrarse con Bea y que esta confesara sus planes de boda con Adrián, la historia ha dado un giro inesperado y nosotros nos hemos quedado helados con lo que ha ocurrido. El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha opinado sin tapujos sobre la infidelidad de su amiga Bea con Dani G. en 'Solos' y no ha dudado en llamar a Adrián para saber cómo se encuentra tras lo ocurrido.