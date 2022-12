Carmen Lomana desvela cómo su marido y ella consiguieron su exclusiva casa en Madrid: "La hizo el General Narváez, amante de Isabel II"

No todos los días se tiene la suerte de entrar en la casa de Carmen Lomana y que esta enseñe todos sus rincones y secretos. La celebrity, que es considerada paradigma de la elegancia y del estilo, no podía tener una vivienda cualquiera. En uno de los barrios más caros de Madrid está instalada y la historia de cómo llegó hasta allí resulta de lo más curiosa . ¡Está vinculada con la monarquía y con algunos secretos de alcoba!

Como si de un museo se tratara, Carmen Lomana ha contado cómo consiguieron ella y su marido su exclusiva casa en donde no falta detalle y se respira en el aire que ella es una auténtica perfeccionista. Con decoración clásica y todo en un estricto orden , la empresaria ha desvelado que este lugar que cosecha ahora alabanzas, en un principio, era un lugar para ella de paso. Ahora a partir de su relato hemos entendido por qué con el tiempo se ha convertido en su hogar y en todo un templo del buen gusto.

Aunque Carmen Lomana se define una maniática del orden y, de su exclusiva casa no se puede sacar ninguna pega, sí que hay una tarea en la que ha pedido ayuda a nuestra influencer experta en organización y limpieza en 'Hoy me quedo en casa', el nuevo formado de mtmad. Para la celebrity sus alfombras son clave para definir su casa como un auténtico "hogar" y estas no han pasado la prueba del algodón. ¿Qué consejos tendrá que tener en cuenta?