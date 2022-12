Carmen Lomana habla sobre las reuniones de vecinos de su lujosa urbanización: “Soy la vicepresidenta”

La urbanización aún siendo de las más caras también tiene sus desperfectos y la socialité ha querido desvelarnos las reformas que se han llevado a cabo en esta exclusiva comunidad. Y ahora que sabemos que es la vicepresidenta... ¿Cómo está llevando a cabo los proyectos de la comunidad? Carmen Lomana nos cuenta todo lo que conlleva su cargo en la comunidad en 'Hoy me quedo en casa'. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Aunque Carmen Lomana se define una maniática del orden y, de su exclusiva casa no se puede sacar ninguna pega, sí que hay una tarea en la que ha pedido ayuda a nuestra influencer experta en organización y limpieza en 'Hoy me quedo en casa', el nuevo formado de mtmad. Para la celebrity sus alfombras son clave para definir su casa como un auténtico "hogar" y estas no han pasado la prueba del algodón. ¿Qué consejos tendrá que tener en cuenta? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de su lujosa mansión?