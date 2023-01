Gianmarco Onestini abre las puertas de su residencia al equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ . Después de entrar en el exclusivo piso de María Verdoy y enseñarle a colgar cuadros sin dejar marca , nos adentramos en la guarida del amor del exconcursante de ‘Gran Hermano’ . En esta ocasión el italiano recibirá ayuda para dejar su baño impoluto , sin rastro de suciedad, y además conoceremos al detalle cómo es el lugar donde vive el modelo.

En pleno centro de Madrid, a escasos metros del Palacio Real, se encuentra el apartahotel boutique en el que Gianmarco lleva viviendo desde hace dos meses . El personaje televisivo goza de todas las comodidades, gimnasio, piscina, restaurante, pero pagando un alto precio, el cual no duda en revelar. Una vida de ensueño en una zona privilegiada, aunque con algún que otro inconveniente, como el tamaño de su piso.

Entre las tareas del hogar que más detesta Gianmarco se encuentra limpiar el baño y por eso ha llamado a Cris (@lafregonadecris ), ya que esta noche tiene una cita y debe quedar perfecto. La especialista duda en que sea la única ayuda que necesite, debido a que la casa no está para nada a su gusto. El orden brilla por su ausencia , puede que sea porque en un espacio reducido se note más o simplemente que el modelo lleva mucho sin aparecer por casa, nunca se sabe.

La especialista queda en shock al ver el baño del ex gran hermano, y no solo por como es estéticamente. Gianmarco se queda sin palabras cuando Cris encuentra no solo todo tipo de suciedad, también muchos pelos de distintos colores y unas manchas más que sospechosas. Si quieres saber qué esconde el servicio del influencer y además aprender a dejar tu baño como los chorros de oro, ¡este es tu vídeo!