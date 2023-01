Gianmarco Onestini se queda sin palabras al conocer el estado de su baño: "Hay pelos de todo tipo y hongos"

Gianmarco Onestini ha solicitado la ayuda de ‘Hoy me quedo en casa’ para una misión muy importante, dejar su baño reluciente, ya que, tiene una cita esta noche. Una necesidad urgente para el italiano, no solo por si su acompañante necesita hacer sus necesidades, también por si quieren aprovechar para darse una ducha juntos. Al parecer el servicio del influencer es como la habitación secreta de ‘Cincuenta sombras de Grey’ y no solo por lo que se ve a simple vista, debido a que es mucho peor lo que esconde su desagüe.