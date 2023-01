‘Hoy me quedo en casa’ se adentra en el apartamento de Miguel Frigenti y Nua Batle y descubre los secretos mejor guardados de la pareja. Incluso, el colaborador de ‘ Sálvame’ enseña qué esconde debajo de la cama pese a la advertencia de su novio . ¡Menudo escándalo! Ni corto ni perezoso el que fuera concursante de ‘Secret Story VIP’ destapa lo que guarda en el canapé y ¡hasta él queda sorprendido!

Además de mucha información sobre el mundo del corazón, el periodista custodia bajo llave cosas que te dejan boquiabierto. En este caso, Miguel Frigenti revela ante los ojos de toda España lo que posee debajo de su cama. Eso sí, se trata de una elección propia del colaborador, ya que, hasta su pareja ha intentado evitar que el contenido del canapé salga a la luz. ¿De qué tiene miedo Nua? ¿Qué será lo que el novio de Frigenti no quiere que veamos?

Miguel Frigenti no solo ha sido muy generoso enseñando todo lo que guarda debajo de la cama, ¡también lo ha sido mostrando cada parte de su apartamento! El colaborador de ‘Sálvame’ y su novio abren las puertas de su vivienda al equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ y reciben una sorpresa que no les gustará para nada.